الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يستمر لـ 30 ليلة.. "المغامرة" عرض مسرحي جديد لفرقة السامر

افيش العرض
افيش العرض

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العرض المسرحي "المغامرة"، لفرقة السامر المسرحية اعتبارًا من غدٍ الخميس 5 أكتوبر على مسرح السامر بالعجوزة.

ويقدم العرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويعد باكورة العروض المسرحية لفرقة السامر بعد تجديد وتطوير المسرح العريق، وافتتاحه في يوليو الماضي.

العرض عن النص المسرحي الشهير"مغامرة رأس المملوك جابر" للكاتب السوري الكبير سعد الله ونوس التي أحدثت ثورة إبداعية في المسرح العربي، وتدور حول مملوك يذهب للوزير كي يرسل رسالة عن طريقه، فيقوم الوزير بحلق شعر المملوك ويكتب الرسالة على رأسه وفي نهايتها عبارة "اقتل حامل الرسالة"، وبالفعل يقوم الملك بقطع رأس المملوك.

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مخرج "المغامرة" مراد منير، قال إن النص تم إعداده لتقديمه هذا العام بطريقة مبسطة كي يتماشى مع الوقت الحالي، في قالب غنائي استعراضي من خلال 10 مشاهد مسرحية، تقدم على جزئين، مشيرا أن العرض أتاح له فرصة العودة إلى العمل مع هيئة قصور الثقافة بعد غياب أكثر من 30 عاما.

العرض المسرحي بطولة مجموعة من المسرحيين من فئات عمرية مختلفة وهم -حسب الظهور- مصرية بكر، ليلى مراد، يوسف مراد، أحمد فتحي، لمياء العبد، إيهاب عز العرب، فاطمة زكي، عبد الله مهنا، أشرف شكري، حامد سعيد، محمد النبوي، عمر الرفاعي، محمد عاشور، محمد هشام، بسملة خليل، چنا خليل، محمد عز العرب، نغم غنيم، أدهم صفوت، عبد الغني سعيد، سعد محمد، كريم نبيل. أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، تصميم إضاءة عز حلمي، تصميم ديكور إبراهيم المطيلي، ملابس ناجح أبو المجد، استعراض محمد بيلا، مخرجان منفذان محمد صفوت وطارق حسن.

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ومن المقرر أن يقدم العرض مجانا للجمهور لمدة 30 ليلة عرض متتالية عدا الثلاثاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة لقصور الثقافة السامر السامر المسرحية مغامرة رأس المملوك جابر سعد الله ونوس المسرح

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