"بارسيا".. مسرحية باللغة القبطية على مسرح الأنبا رويس بالعباسية

شهد مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس، عملًا مسرحيًا كُتِب الحوار الخاص به بالكامل باللغة القبطية، قدمها فريق "بي ابنڤما" التابع لكنيسة السيدة العذراء بالمُلِّيحِة بقطاع حدائق القبة، بإجمالي ٢٠٠ مشارك في كافة تفاصيل العمل، تنوعت أعمارهم ما بين سن ابتدائي وحتى سن الشباب.



وقدمت المسرحية التي حملت اسم "بَارُّسِيَّا" أي "المجئ الثاني"، دراسة كتابية لسفر الرؤيا.



وأشاد نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والعباسية والوايلي بالدور الذي يقوم به فريق "بي ابنڤما" في حفظ التراث القبطي عن طريق إحياء الترجمة القبطية واستخدام التعبيرات القبطية التي لا تزال موجودة في اللسان المصري حتى الآن.

بينما أشاد الحاضرون من الآباء والأمهات والخدام بهذا العمل طالبين أن يتم نشر مثل هذه الأعمال، لتشجيع المشاركين، وتعظيم الفائدة في نشر الثقافة القبطية بين أبناء الكنيسة.



يذكر أن "بي ابنڤما" يحرص على تقديم عمل قبطي كتابي خالص كل عام، ليصبح الكتاب المقدس هو محور اهتمام أبناء الكنيسة، مع صقل اللغة القبطية لديهم لترسيخ الهوية القبطية في نفوسهم.

تكريم الفائزين في مهرجان الكرازة لأبناء كنيسة "مار مرقس" كوم مطاي

ومن جهتها نظمت إيبارشية مطاي الجمعة الماضية، لقاءً لأبناء كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكوم مطاي، لمراحل (ابتدائي - إعدادي - ثانوي)، بالمناهرة، بحضور نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف الإيبارشية.

وخلال اللقاء كرم نيافته الفائزين بمهرجان الكرازة ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بتوزيع الكؤوس والدروع والهدايا لكل الفائزين.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

طقوس صوم الميلاد

طقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.