السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك" على مسرح مركز الإبداع الفنى

بوستر مسرحية بعيد
بوستر مسرحية "بعيد عنك"

افتتح المخرج خالد جلال، المشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفنى، العرض المسرحى "بعيد عنك"، من إنتاج مركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمس الجمعة، على مسرح المركز.

قصائد كبار الشعراء وأغانى زمن الفن الجميل فى ختام برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

العرض المسرحى "بعيد عنك" تأليف وإخراج: محمد عبدالستار، ومستمر لمدة 15 ليلة عرض، ويقدم يوميا 7:30 م عدا يوم الأربعاء، وهو مستوحى من "ليلة ساهرة من ليالى الربيع" للكاتب إنريكي بونثيلا، ويقدمه خريجو مركز الإبداع الفني.

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موسيقى: مها عمران، سينوغرافيا: محمد عبد الستار، مخرج مساعد: عبده فضل، مخرج منفذ: أحمد الشاذلى، مساعدا الديكور: مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال، البطولة للفنانين "هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أحمد الشاذلي، أمجد الحجار، وليد عبدالغني، عبدالعزيز حسين".

خالد جلال يفتتح مسرحية
خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك"
خالد جلال يفتتح مسرحية
خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك"
خالد جلال يفتتح مسرحية
خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك"
خالد جلال يفتتح مسرحية
خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك"
خالد جلال يفتتح مسرحية
خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك"
مركز الابداع الفني بعيد عنك العرض المسرحي العرض المسرحى بعيد عنك إنريكي بونثيلا المخرج خالد جلال صندوق التنمية الثقافية

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