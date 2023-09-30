خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك" على مسرح مركز الإبداع الفنى

افتتح المخرج خالد جلال، المشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفنى، العرض المسرحى "بعيد عنك"، من إنتاج مركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمس الجمعة، على مسرح المركز.

العرض المسرحى "بعيد عنك" تأليف وإخراج: محمد عبدالستار، ومستمر لمدة 15 ليلة عرض، ويقدم يوميا 7:30 م عدا يوم الأربعاء، وهو مستوحى من "ليلة ساهرة من ليالى الربيع" للكاتب إنريكي بونثيلا، ويقدمه خريجو مركز الإبداع الفني.

موسيقى: مها عمران، سينوغرافيا: محمد عبد الستار، مخرج مساعد: عبده فضل، مخرج منفذ: أحمد الشاذلى، مساعدا الديكور: مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال، البطولة للفنانين "هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أحمد الشاذلي، أمجد الحجار، وليد عبدالغني، عبدالعزيز حسين".

خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك"

خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك"

خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك"

خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك"