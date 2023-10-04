الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسعاد يونس: أنا ابنة طيار حربي اعتز بانتمائه للمؤسسة العسكرية

إسعاد يونس،
إسعاد يونس،

شاركت الفنانة إسعاد يونس، في تقديم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة وكبار المسئولين.

وقالت إسعاد يونس، في كلمتها: "يا مساء العزة والكرامة، سألوني انتي كمواطنة مصرية كنتي فين يوم 6 أكتوبر، قلت السؤال ده فيه كمين.. حد عايزني أقر واعترف اني كنت موجودة من 50 سنة".

وأضافت: "أنا ابنة ضابط طيار حربي، كنت أقول عليه أبويا قمر الزمان، لأنه كان يمثل لي كل معاني الفروسية والنبل والشجاعة والإقدام والصدق والبسالة فقد كان مُخلصًا للمؤسسة العسكرية التي ينتمي لها، وتوفى في 1965 وكان شابًا صغيرًا، وكنت مازالت صغيرة".

حلم راودها في طفولتها

وتابعت: "كان حلم يأتي في دماغي كل يوم وسيظل وهو أن أكون موجودة في مكان وأجد والدي قمر الزمان، داخل عليا اطنط وافرح واخبط رأسي في السماء وأقول بابا جه، والحلم ده أعلم انه لن يتحقق في الواقع، ولكن كان يؤنسني أنني أسمع صوت نفسه على المخدة وقالوا علي اتجننت ولكن فعلا كنت بسمعة من 65 وحتى 73 كان صوت حزين ويأن ويوجعني".

الرئيس عبدالفتاح السيسي إسعاد يونس ضابط طيار حربي قمر الزمان نصر أكتوبر المجيد القوات المسلحة

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