الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية: زراعة 125 شجرة مثمرة في عدد من قرى مركز قطور

زراعة شجر
زراعة شجر

أكد المحاسب ياسر الجندي، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، استمرار الجهود الحثيثة في تجميل وتشجير المنطقة، وفي هذا السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بزراعة 125 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى الموجودة بنطاق المدينة.

وتأتي هذه الخطوة الإيجابية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تعكس التزام الدولة المصرية بالتوسع في المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية. وتهدف هذه الحملة إلى تحسين الشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة، وتعزيز الوعي البيئي بين السكان.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم اختيار أنواع الأشجار المثمرة بعناية لتعزيز الاستدامة البيئية وتوفير فوائد اقتصادية للمجتمع المحلي، فالشجر المثمر ليس فقط يضفي جمالًا طبيعيًا على المنطقة، بل يوفر أيضًا فوائد مادية ملموسة، فالأشجار المثمرة توفر محصولًا متجددًا من الفواكه والثمار، مما يساهم في توفير غذاء صحي ومتنوع للمجتمع المحلي ويدعم الاقتصاد المحلي.

زراعة 125 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى بمركز قطور المحاسب ياسر الجندي المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجر الأشجار المثمرة بعناية لتعزيز الاستدامة البيئ رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية

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