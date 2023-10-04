الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل المتهم بقتل شاب بسبب خلافات فى عين شمس للجنايات

نيابة
نيابة

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عامل، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة عين شمس.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب به كدمات وسحجات، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات سابقة، تعدى على إثرها الأخير بالضرب على المجني عليه، وتوفى متأثرًا بإصابته.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

مشاجرة عين شمس قتل شاب ا محكمة الجنايات قتل شرطة النجدة قسم شرطة عين شمس

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