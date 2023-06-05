الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لخلافات سابقة.. حبس عامل قتل شابًا فى مشاجرة بينهما بعين شمس

حبس عامل
حبس عامل

قررت النيابة العامة، حبس عامل لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة في منطقة عين شمس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب به كدمات وسحجات، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات سابقة، قام على إثرها الأخير بالتعدي بالضرب على المجني عليه، وتوفى متأثرًا بإصابته، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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