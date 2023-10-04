رئيسة حزب الاجتماعي الحر: نصر أكتوبر فخر للمصريين.. ونؤيد السيسي لاستكمال البناء والتنمية

هنأت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني، مؤسسة ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، جموع الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكري الـ 50 عاما اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر التي تعد ذكري الفخر والعزة للمصريين.

النصر العظيم

وقالت "الميرغني" نصر كتوبر المجيد ستظل خالدة في أذهان كل المصريين، والتي أثبتت للعالم مدى الترابط بين أبناء الشعب وقواته المسلحة حتى تحقق النصر العظيم" مؤكدا أن الحزب بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر يجدد دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.

برقية تهنئة

وبعثت رئيسة الحزب الاجتماعي الحر، برقية إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكري نصر أكتوبر، جاء نصها كالتالي:" تحية طيبة..أتقدم باسمي وباسم قيادات وأعضاء حزب الاجتماعي الحر بخالص التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، والتي أعادت للشعب المصري كرامته، بعد أن خاض الجيش المصري أكبر ملحمة حربية سجلها التاريخ باحرف من نور، لرجال قواتنا المسلحة البواسل.

فيما تقدم شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام، خريطة برامجية متميزة احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التى بذلت فيها قواتنا المسلحة التضحيات الغالية لاسترداد الأرض والكرامة، تلك الذكرى الخالدة المحفورة فى قلوب وعقول المصريين.