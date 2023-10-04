الخريطة البرامجية الكاملة لاحتفال إذاعات وشاشات "الوطنية للإعلام" بذكرى نصر أكتوبر

تقدم شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام، خريطة برامجية متميزة احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التى بذلت فيها قواتنا المسلحة التضحيات الغالية لاسترداد الأرض والكرامة، تلك الذكرى الخالدة المحفورة فى قلوب وعقول المصريين.

الخريطة البرامجية لاحتفالات الهيئة الوطنية للإعلام بانتصارات أكتوبر



الإذاعة المصرية



أعدت الاذاعة المصرية خريطة برامجية خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر والتى جاءت على النحو التالى:

خطة شبكة البرنامج العام للاحتفال بانتصارات أكتوبر

خطة احتفال البرنامج العام بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر (اليوبيل الذهبي) فترات مفتوحة: صباح النصر، استوديو 2، مساء الخير يا مصر ويتم استضافة متحدثين عسكريين للحديث عن انتصارات أكتوبر. "قالوا عن النصر" يتضمنن أقوال كبار العلماء التي تم تسجيلها أثناء حرب أكتوبر مثل أحاديث للدكتور / عبد الحليم محمود – الدكتور عبد المنعم عز – الشيخ جاد الحق – محمد متولي الشعراوي. "طريق النصر" حوار عن الإصرار والعزيمة والانتماء لصناعة النصر.

"المرأة وأكتوبر" وحوار عن دور المرأة في حرب أكتوبر. إذاعة الكبار: الفترات المفتوحة: روح أكتوبر، أكتوبر قالي يالا أبني وعلي، اتنين الضهر يوم ٦ أكتوبر، وتتناول دور القوات المسلحة في تحقيق النصر كما يتم تناول بعض من ملامح يوم ٦ اكتوبر البطولية.

ويتم تطويع البرامج ومنها: غنوة مصر، أكتوبر بالأرقام، حماة الوطن، أوراق الزمن، تحيا مصر وانجازات العصر. كما يتم تلوين الاغاني علي مدار اليوم بأغاني وطنية خاصة بالمناسبة.



خطة شبكة الشرق الأوسط



تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بذكرى السادس من أكتوبر - البرامج: "فرسان الحرية" برنامج يتضمن لقاءات مع الخبراء العسكريين والمسئولين عن أبطال حرب أكتوبر والأعمال والبطولات المختلفة أثناء الحرب والاستنزاف.

كما تقدم "غنوة نصر" برنامج يتضمن لقاءات مع بعض الملحنين والشعراء عن أغاني ما قبل أكتوبر وأغاني النصر والأغاني الوطنية والحماسية من بعد أكتوبر وحتي الآن.

بالإضافة إلى الفترات المفتوحة: "شوتايم" تتضمن لقاءات متنوعة حول الدراما القديمة التي قدمت حرب أكتوبر. "بريك" مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية الحديثة والقديمة الشهيرة.

وتقدم أيضا "نجوم وحكايات" الذي يتضمن لقاءات مع النجوم والفنانين الذين شاركوا في اعمال أكتوبر الفنية في الدراما والسينما.

اما فقرة "أكتوبر من دهب" تتضمن استضافة الخبير العسكري اللواء سمير فرج للحديث عن ذكرياته واحداث الحرب والنصر.

وفي السهرة يلتقي جمهور الشاشة مع "حدوته مصرية" تتضمن لقاءات مع شخصيات مرتبطة بانتصارات أكتوبر وأيضا بما يتم تحقيقه من تنمية حالية علي أرض مصر. "اوبرا ستايل" تتضمن تغطية لاحتفالات وانشطة دار الاوبرا المصرية خلال شهر أكتوبر ولقاءات مع الفنانين المشاركين في الاحتفالات - الدراما: إذاعة المسلسلات الإذاعية التي تضمنت حكايات حرب أكتوبر.



وتحتفل شبكة الشباب والرياضة بانتصار أكتوبر المجيد برنامج "أكتوبر في عيونهم" حوارات مع الشباب المصري للحديث عن هذا الانتصار العظيم وكيف اثر في وجدانهم وكيفية استلهام روح هذا النصر في حياتنا كلها الفترات المفتوحة: "انغام علي شط القناة" وتقدم الأغنيات التي تم انتاجها للاحتفال بهذا النصر العظيم مع تقديم تحليل لكلمات ومعاني هذه الأغنيات.

وتقدم "شاهد علي النصر"وهي فترة تستضيف أحد الخبراء الاستراتيجيين الذين شاركوا في هذه الحرب المجيدة والحديث عن خطة الخداع الاستراتيجي وكيف كانت الساحة الداخلية مهيأة لقيام حرب أكتوبر المجيدة للاسترجاع أرض سيناء الحبيبة.



أما شبكة القرآن الكريم فتحتفل بنصر أكتوبر عبر: تطويع برامج (كنوز المعرفة - الأسرة والمجتمع - كتابات إسلامية) وتذاع فترة مفتوحة "الإسلام والحياة" تحت عنوان نصر أكتوبر يوم من أيام مصر العظيمة.



وخطة إذاعة صوت العرب للاحتفال بالعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة فهي تطويع الفقرات المفتوحة للحديث عن المناسبة منها: صباح الخير يا عرب، انا في انتظارك، بالعربي، يومك سعيد، اغاني وعجباني، يا سادة يا كرام. كما تذاع بعض البرامج الخاصة عن المناسبة منها: هذا انا، معاني الحياة، وثائقيات، حواديت ع هامش النصر.

قطاع التليفزيون



ويحتفل قطاع التليفزيون بذكرى نصر السادس من أكتوبر من خلال احتفالية خاصة تتضمن تطويع البرامج إذاعة مجموعة من الأغاني الوطنية والأفلام التسجيلية والعربية الخاصة بذكرى حرب أكتوبر، بالإضافة للتقارير الإخبارية الخاصة بذكرى النصر،

حيث طوعت القناة الثانية العديد من برامجها اليومية منها بكرة لين، نورت مصر، شباب ع الهواء ، بانوراما عسكرية، مصر جميلة وعلى مدار اليوم تعرض القناة العديد من الأفلام التسجيلية وفي الساعة العاشرة مساء تعرض الفيلم العربي "العمر لحظة" بطولة ماجدة، أحمد مظهر، ناهد شريف، نبيلة عبيد ومن إخراج محمد راضي.



وأعدت القناة الفضائية احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد وتقدم القناة باقة من البرامج التى تتحدث عن الانتصار العظيم منها كان ياما كان، الحلقة الأخيرة، مباشر من مصر، علشان بكرة، بلاد الشمس، مصر قريبة، شارع الفن، ثقافة وإبداع، ونخبة من الأفلام العربية والتسجيلية والاأانى الوطنية وفي الثالثة عصرًا تعرض القناة الفيلم العربي "أيام السادات" بطولة أحمد زكي، ميرفت أمين، منى زكي ونخبة من نجوم الفن ومن إخراج محمد خان.



كما تعرض الفضائية المصرية الفيلم العربى العمر لحظة بطولة ماجدة، أحمد مظهر، إخراج محمد راضى، والفيلم العربى ايام السادات أحمد زكى، منى زكى، بالإضافة إلى إذاعة حفلات وطنية وتطويع البرامج ومنها ارض الجمال، على المصرى دور



أما قطاع الأخبار فيقدم احتفالية متميزة بمشاركة جميع العاملين بالقطاع من مذيعين وخرجين ومعدين وفنيين تم الإعداد لها على أعلى مستوى بما يليق وهذه المناسبة العظيمة لنصر أكتوبر المجيد.

يبدأ الاحتفال من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر حيث يبدأ القطاع الاحتفال بالبث المباشر من خلال برنامج صباح الخير يا مصر من (العريش) ولقاءات حية على الهواء مباشرة، كما تنقل كاميرات القطاع من خلال المواقع المختلفة من جميع أنحاء الجمهورية الإنجازات التي تحققت من مشروعات قومية عملاقة ولقاءات مع المتخصصين والمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

ويضيف: سيتم تقديم ما يقرب من أكثر من 25 فيلما تسجيليا يوثق الإنجازات والمشروعات التي يشهدها المواطن وتعيشها مصر في الحاضر.





وأعد قطاع قنوات النيل المتخصصة خطة الاحتفال بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة على جميع قنواته حيث تتضمن الاحتفالية، فترات مفتوحة ولقاءات وأيضا أوبريتات غنائية وطنية وتقدم قناة نايل لايف يومي الخميس والجمعة فيلمي أبناء الصمت والعمر لحظة.

أما بالنسبة لقناة ماسبيرو زمان فتعرض يوم الجمعة الفيلم العربي "أبناء الصمت"، أما قناة نايل سينما تقدم يوم الخميس في الحادية العاشرة مساء الفيلم العربي "أيام السادات" ويساعد في اليوم التالي في الساعة الثالثة عصرا.



ويحتفل قطاع القنوات الإقليمية بقنواته المختلفة بالذكرى الخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بتلك المناسبة على مدار اليوم، وتتم إذاعة الأفلام الدرامية، والمسرحيات الكوميدية، الأغاني الوطنية، بالإضافة لعرض الحفلات الغنائية والموسيقية.



كما تتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وفيما يالي استعراض لما تقدمه قنوات القطاع...

قناة القاهرة: تعرض عدد من الأفلام التسجيلية مثل: فيلم (حرب أكتوبر ٧٣)، فيلم (أكتوبر إرادة مصرية)، فيلم (المشير الجمسي)، بالإضافة لفيلم حكايات الغريب



قناة القنال:

عرض أفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر بالإضافة لسهرة ملحمة كبريت،و كذلك تتطويع البرامج كافة للاحتفال بذكري النصر.

قناة إسكندرية:

تعرض فيلم ايام السادات بالإضافة لعرض الأغاني الوطنية والافلام التسجيلية والسهرات التلفزيونية.

قناة الدلتا:

عرض حلقات مجمعة من المسلسل الوطني رأفت الهجان ،بالإضافة للاغاني والبروموهات الخاصة بتلك المناسبة المجيدة.

قناة طيبة:

عرض فيلم تسجيلي بمناسبة ٦ من اكتوبر، وعرض فيلم أبناء الصمت.

قناة الصعيد:

فيلم تسجيلي (ايام لا تنسي)، فيلم ( خطوة سلام)، بالإضافة لعرض الفيلم العربي (حائط البطولات)، السهرة الدرامية ملحمة كبريت.

كما تتضمن خريطة عرض القنوات تقديم عدد من الأفلام الدرامية والتسجيلية والفترات المفتوحة التي تتعرض لذكري النصر العطرة، ومن أمثلة الأفلام التسجيلية من إنتاج الشئون المعنوية: فيلم القرار،سيناء ارض البطولات، أجنحة الغضب، خطوة السلام، أنور السادات، أيام النصر.



ومن الأفلام الدرامية: فيلم الطريق إلى إيلات، فيلم أبناء الصمت، فيلم حكايات الغريب، فيلم العمر لحظة، فيلم حائط البطولات.

إلى جانب عرض الأغاني الوطنية الخاصة بمناسبة نصر أكتوبر والفترات المفتوحة مثل: الفترة المفتوحة أكتوبر شهر النصر، وعرض أوبريت أكتوبر النصر، وأوبريت حكايات الجندي صابر عن انتصارات أكتوبر