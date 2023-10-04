الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الوفد يهنئ الشعب المصرى والقوات المسلحة الباسلة بذكرى نصر أكتوبر

الدكتورة عبدالسند
الدكتورة عبدالسند يمامة

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس حزب الوفد، في بيان له اليوم: بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، التى أعادت للشعب المصرى العظيم عزته وكرامته.. حيث لا يسعنا كحزب الأمة المصرية العظيمة إلا أن نتقدم للشعب المصرى الأصيل بكل طبقاته وأطيافه بأجمل التهاني والتحية، وإلى الجيش المصري الباسل الأبي الذى أثبت ويثبت أنه جيش عظيم لا يقهر. 

وأضاف يمامة: أنه لاشك أن حرب أكتوبر كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث، حيث أثبتت قوة وإرادة الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن وحمايته وتحقيق النصر.

وتابع: وسنظل دائمًا وأبدًا فخورين بتضحيات شهدائنا وببطولات جنودنا المصريين، الذين قدموا أرواحهم من أجل استعادة الحقوق المشروعة لشعبهم، وسنظل بكل فخر وامتنان نتذكر أبناءنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية وسطروا بدمائهم الطاهرة صفحات بطولية في تاريخنا الحديث وستظل.

وأكد رئيس حزب الوفد أن هذه الذكرى حافز لنا جميعًا، للحفاظ على وحدة الصف والتضامن وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

رئيس الوفد يجرى الكشف الطبي

وكان قد أجري الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد المرشح لرئاسة الجمهورية، الكشف الطبي أمس، تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

واستقبل رئيس الوفد الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفي زايد التخصصي، والدكتور أحمد سمير، نائب المدير العام.

وأجرى رئيس الوفد جميع الفحوصات الطبية، وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفي زايد التخصصي، إن نتيجة الكشف الطبي تراجع من خلال المجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير النهائي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبدالسند يمامة، عن أن الأخير استوفى كل الأوراق اللازمة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحًا أنه استخرج صحيفة الحالة الجنائية، كما أنه حصل على تزكية 26 نائبًا بمجلس النواب.

وقال إن الدكتور عبدالسند يمامة من المقرر أن يجري الكشف الطبي غدًا الثلاثاء في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ضمن إجراءات وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب الوفد سيتقدم بأوراق ترشحه رسميًا يوم الخميس 5 أكتوبر، مع فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

حزب الوفد الشعب المصري انتصارات أكتوبر حرب اكتوبر الجيش المصرى

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