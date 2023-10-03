الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عاجل.. عبد السند يمامة يستكمل أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، أن الأخير استوفى كافة الأوراق اللازمة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحا أنه استخرج صحيفة الحالة الجنائية، كما أنه حصل على تزكية 26 نائبًا بمجلس النواب.

وقال إن الدكتور عبد السند يمامة، من المقرر أن يجري الكشف الطبي غدًا الثلاثاء في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ضمن إجراءات وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن رئيس حزب الوفد سيتقدم بأوراق ترشحه رسميا يوم الخميس 5 أكتوبر مع فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، إن رئيس حزب الوفد قرر اختيار الرمز الانتخابي "النخلة"، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية التي ستحمل شعار “قوم يا مصري”.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى إن الحملة تعمل على مدار اليوم بكامل أنحاء اللجان العامة لحزب الوفد بالمحافظات والمراكز والقرى للتجهيز والإعداد للكشوف الانتخابية وأعداد المندوبين وأماكن تعليق اللافتات اللازمة للدعاية الانتخابية.

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