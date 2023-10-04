أرقام النصر.. ثمن الساعات الأولى فى حرب أكتوبر وخسائر العدو (فيديو)

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان "أرقام النصر.. ثمن الساعات الأولى في حرب أكتوبر"، مؤكدة أن العالم اعتقد أن ثمن عبور القناة سيكون باهظًا لكن المصريين كعادتهم أذهلوا العالم.

وأكد التقرير، أن مصر فقدت 5 طائرات بنسبة 2.5% فقط خلال حرب أكتوبر، بالإضافة إلى إتلاف 20 دبابة بنسبة 2% من عدد الدبابات التي كانت تمتلكها مصر خلال حرب أكتوبر 1973، وسقوط 280 شهيد بطل بنسبة 3% فقط من القوات.

وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت خسائرها مضاعفة وفادحة، حيث تمكنت القوات المسلحة المصرية من إسقاط 25 طائرة إسرائيلية خلال حرب أكتوبر، بالإضافة إلى إحراق 200 دبابة للعدو الصهيوني، فضلًا عن سقوط 1500 جندي إسرائيلي بين قتيل وأسير، و500 مليون دولار خسائر سقوط خط بارليف، مؤكدًا أنه في كل لحظة عبر التاريخ يثبت المصريون أن لهم جيشا لا يعترف بالمستحيل.

انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973

وتعد حرب أكتوبر هي الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية، إذ استطاع المصريون بمهارة قلب موازين القوى العالمية، في إحدى جولات الصراع العربي- الإسرائيلي، حيث خططت القيادتان المصرية والسورية لمهاجمة إسرائيل على جبهتين في وقت واحد بهدف استعادة شبه جزيرة سيناء والجولان احتلتهما إسرائيل في 1967.