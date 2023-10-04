أوبرا دمنهور تحتفل بانتصارات أكتوبر.. غدًا

تحت عنوان "أجمل الأغانى الوطنية"، يستعد نجما الأوبرا ياسر سليمان، رحاب عمر، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، غدًا الخميس، على خشبة مسرح أوبرا دمنهور، بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على نصر أكتوبر، في إطار الاحتفالات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية٬ برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل أوبرا دمنهور

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، يتضمن باقة من أشهر الأغاني الوطنية التي ارتبطت بذاكرة ووجدان الشعب المصري والعربي، والتي أثرت الحياه الفنية بكلمات وألحان كبار الشعراء والملحنين. منها "النشيد الوطني، قوم يا مصري، يارايح علي صحراء سينا، خلي السلاح صاحي، احلف بسماها، رايات النصر، أغلى اسم في الوجود، واه يا عبدالودود، حلوة بلادي السمرة، حبيت بلدي، بسم الله، ع الدوار، دولا مين ودولا مين، سمينا وعدينا، عاش عاش، نصر أكتوبر، المصريين اهمه".

سعر تذكرة الحفل

وطرحت إدار الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل بفئة واحدة قيمتها 85 جنيهًا، كما وضعت الأوبرا عدة شروط لحضور الجمهور الحفل وهى: الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء "الشورت"، الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وممنوع التصوير.

انتصارات أكتوبر تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن وإحدى علاماته المضيئة، وما زالت ذكراها حاضرة باعتبارها حافزًا لاستمرار العطاء لما تضمنته من قصة كفاح تحمل قيم الصمود والإصرار، وفتحت أفاق المستقبل لشعب مصر بعد أن نجح أبناءه في العبور واسترداد أرض الفيروز.

ياسر سليمان، أحد أشهر مطربي دار الأوبرا المصرية والموسيقى العربية، حيث عرف بالأغنيات الطربية الشهيرة لقامات الفن المصري الأصيل، وبدأ مشواره الغنائي من مسابقات وحفلات الجامعة والتي حصل فيها على المركز الأول لعدة سنوات وبعدها التحق بفرقة نادي الصيد ومن ثم الفرقة المصرية بقيادة المايسترو فاروق البابلي الذي رشحه بعد ذلك لفرقة التراث بدار الأوبرا المصرية.

في عام 2012 أسَّس فرقة سواريه لينطلق بعدها في بعض المهرجانات ومع أغنيات الراحل عبدالرحمن الأبنودي، كما شارك في كل مهرجانات الموسيقى العربية المقامة سنويًّا بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2016 وحتى الآن كما مثَّل مصر في العديد من المهرجانات الدولية وكان أبرزها في المكسيك وإسبانيا وإيطاليا وتونس والجزائر والمغرب والعراق ودبي ولبنان.

أما الفنانة رحاب عمر واحدة من الأصوات المصرية التي بدأت مشوارها الفني بدار الأوبرا، شاركت بالغناء في كورال الأطفال مع المايسترو سليم سحاب، ثم شاركت بفرقة عبد الحليم نويرة كصوليست متميزة من عام 2005 حتى الأن، كما شاركت في عدد من المهرجانات والاحتفالات منها: قرطاج (2007)، مهرجان المألوف بالجزائر (2009)، القرين بالكويت ومهرجان الإكسبو بميلانو (2015).