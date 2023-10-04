الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج الجديدة.. مصادر بـ"التعليم" توضح

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المفاهيم التي تم إضافتها فى المناهج هى مفاهيم حول ريادة الأعمال وليس مناهج مخصصة.

وأشارت خلال تصريحاتها لـ الدستور، أن كل ما تم إضافته للمناهج الجديدة منها الإعدادية هي مفاهيم تواكب العصر الحديث والرقمي، موضحة أنه يوجد أجزاء ومفاهيم يتم إضافتها مثل الذكاء الاصطناعي. 

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وكان قد قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  أنه تم تشكيل لجنة لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف والخبرات ذات الصلة، مشيرا إلى أن ما تم من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية هو إمتداد لتطوير المرحلة الإبتدائية.

وأكد حجازي، أن المناهج تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة أو Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.

جدير بالذكر أن مفهوم تطوير وإدارة المشاريع التجارية من أجل كسب الأرباح وذلك عبر المجازفة وخَوض العديد من المخاطر، فببساطة يُمكن تعريف ريادة الأعمال على أنّها الرغبة في بدء عمل جديد.

التربية التربية والتعليم التعليم أساسيات ريادة الأعمال ريادة الأعمال

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