الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| موعد مباراة الأهلي وإنبي.. والتشكيل الجديد للوطنية للانتخابات

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية، ما بين موعد مباراة الأهلي وإنبي فى كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة، وموعد سحب قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023 والفرق المتأهلة، ويستعرض "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وإنبي فى كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة.. تسعى جماهير كرة القدم لمعرفة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مباراة نصف النهائي في كأس مصر للموسم 2022/2023 أمام إنبي.. للمزيد اضغط هنا.

موعد سحب قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023 والفرق المتأهلة

سيظل البحث عن موعد سحب قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (موسم 2023/2024)، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل، حتى موعد الانتهاء من مراسم سحب القرعة.. للمزيد اضغط هنا.

بيرنلى يحقق فوزه الأول فى الدورى الإنجليزى على حساب لوتون

فاز فريق بيرنلي على مضيفه لوتون تاون 2 - 1، خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية  للدوري الإنجليزي لكرة القدم.. للمزيد اضغط هنا.

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشركة "C2X".. للمزيد اضغط هنا.

لو فاتك التريند| رشا سامى العدل تروي اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها.. وقرار جديد بشأن إلغاء هدف ليفربول

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

أعلنت  الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.. للمزيد اضغط هنا.

في يومها العالمي.. تعرف على أغرب أنواع الحيوانات حول العالم

يصادف 4 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للحيوان من أجل التوعية بأهمية الرفق الحيوانات ونشر الوعى عن طرق تربيتها، وفى هذه المناسبة تستعرض “الدستور” بعض أنواع الحيوانات التي لم تسمع عنها من قبل وموجودة في جميع أنحاء العالم.. للمزيد اضغط هنا.

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