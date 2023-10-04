بيرنلى يحقق فوزه الأول فى الدورى الإنجليزى على حساب لوتون

فاز فريق بيرنلي على مضيفه لوتون تاون 2 - 1، خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وأنهى بيرنلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه لايل فوستر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، تمكن فريق لوتون تاون من تعديل النتيجة في الدقيقة 84 عن طريق اليجاه أديبايو.



ولكن فرحة لوتون بالتعادل لم تدم طويلا حيث تمكن بيرنلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 عن طريق جاكوب برون لارسن.



ورفع بيرنلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف خلف لوتون تاون صاحب المركز السابع عشر.

رسميًا.. رابطة الحكام تنشر التسجيل الصوتى لواقعة هدف دياز

نشرت رابطة الدوري الإنجليزي، المقطع الصوتي من قبل لجنة الحكام الإنجليزية بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، الذي يخص مباراة توتنهام وليفربول الأخيرة.

ويأتي ذلك على خلفية طلب ليفربول الرسمي لنشر التسجيل الصوتي، بشأن هدف لويس دياز الملغي في بداية المباراة.

وجاء نص المحادثة كالآتي:

— VAR: تم الفحص، كل شيء صحيح.

— مساعد الإعادات: أنتظر، أنتظر، قرار الساحة كان تسللا!

— مساعد الـVAR: هذا خطأ! —

مساعد الإعادات: القرار كان (ليس تسلل)!

— مساعد الإعادات: قم بتأخير اللعب، أوقف اللعب!

— الـ VAR (دارين إنجلاند): لا أستطيع فعل شيء، لا أستطيع، لقد أُستكمل اللعب، نعم!

ويعتقد أن ليفربول طلب الحصول على التسجيل الصوتي المتعلق "بخطأ بشري مؤثر" أدى لإلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام.