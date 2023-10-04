في يومها العالمي.. تعرف على أغرب أنواع الحيوانات حول العالم

يصادف 4 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للحيوان من أجل التوعية بأهمية الرفق الحيوانات ونشر الوعى عن طرق تربيتها، وفى هذه المناسبة تستعرض “الدستور” بعض أنواع الحيوانات التي لم تسمع عنها من قبل وموجودة في جميع أنحاء العالم.



آيي آيي (مدغشقر)

تشتهر مدغشقر بأنها موطن لعدد كبير من الحيوانات الغريبة، والتي لا يوجد معظمها في مكان آخر، أحد الأمثلة لحيوان الآي-آي، بعيونه المنتفخة، وأسنانه دائمة النمو، وأصابعه الطويلة.

يمكن أن يكون مظهره مخيفًا للغاية، خاصة إذا واجهت شخصًا فجأة وجهًا لوجه في الغابة ليلًا، آي آي هو نوع من الليمور ويمكن العثور عليه حصريًا في غابات مدغشقر، حيث يخرج ليلًا للبحث عن الطعام.



كابيبارا (أمريكا الجنوبية)

كابيبارا هي أكبر القوارض الحية وتوجد في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية، يميلون إلى العيش بالقرب من المسطحات المائية في مجموعات اجتماعية كبيرة، والتي يمكن أن تصل إلى 100 فرد خلال موسم الجفاف.

الشيء الوحيد الذي قد يفاجئك بشأن Capybaras هو أنها سريعة بشكل لا يصدق، وقادرة على الجري بسرعة الحصان إذا احتاجت لذلك، مكنهم أيضًا البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى خمس دقائق، وقد شوهدوا وهم يستخدمون هذه الحيلة لتجنب الحيوانات المفترسة.



السحلية المدرعة (جنوب أفريقيا)

هذه السحلية المتوطنة في مقاطعتي كيب الشمالية والغربية في جنوب أفريقيا تشبه التنين الصغير، ويتجلى هذا التشابه بشكل خاص عندما يشمرون عن أنفسهم لحماية أنفسهم من الخطر، وهو السلوك الذي أكسبهم اسمهم.

طائر الفرقاطة (جزر غالاباغوس)

تتميز هذه الطيور الرائعة، المستوطنة في جزر غالاباغوس، بطول جناحيها الذي يبلغ حوالي مترين ونصف وقد تم رصدها وهي تحلق على ارتفاع يصل إلى 2500 متر فوق مستوى سطح البحر.

يُطلق عليها أحيانًا اسم طيور "man-o'-war"، لأنها تحب مهاجمة الطيور الأخرى أثناء طيرانها، بل وتحاول سرقة طعامها في بعض الأحيان، لكن ما يجعل هذه الطيور غريبة حقًا هو الكيس الأحمر الكبير الذي يحمله الذكور على صدورهم.



الكسلان (أمريكا اللاتينية)

تشتهر حيوانات الكسلان ببطء حركتها، ويمكن العثور عليها بين الأشجار في دول أمريكا اللاتينية مثل بنما والبرازيل وغيرها الكثير.

تبدو وجوههم غريبة بعض الشيء ويبدو أنهم يبتسمون من بعض الزوايا، يرجع بطء حركتهم إلى بطء عملية التمثيل الغذائي لديهم، نتيجة لنظامهم الغذائي على الأوراق.