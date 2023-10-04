الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كل ماتريد معرفته عن اليوم العالمي للحيوان

اليوم العالمي للحيوان
اليوم العالمي للحيوان

يتم الاحتفال باليوم العالمي للحيوان كل عام عالميًا في 4 أكتوبر بهدف التوعية  بحقوق الحيوان ورفاهيته ، كما  يوفر للجميع فرصة لإحداث فرق ونشر الوعي لأي نوع من الحيوانات التي تشارك كوكبنا. 

كما يتحد  محبو الحيوانات لتثقيف الآخرين والدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد القسوة على الحيوانات والإهمال وأي معاملة غير عادلة للحيوانات.

وفقًا للموقع الرسمي لمنظمة حماية الحيوان العالمية،  الهدف هذا العام هو تسليط الضوء على أهمية جميع الكائنات الكبيرة والصغيرة، وإتاحة الفرصة حتى للحيوانات الأكثر تجاهلًا لتقديرها على حقيقتها ومن هي، سواء كان رفاقئنا المحبوبين في المنزل أو الحيوانات البرية التي نعجب بها من بعيد، فإن الحيوانات من جميع الأشكال والأحجام تلعب دورًا حاسمًا في حياتنا، فهي تجلب لنا الفرح والراحة والرفقة، وتذكرنا بالترابط بين الجميع.

وأضافت المنظمة: "هذا العام نريد تسليط الضوء على الطرق التي يمكننا من خلالها إظهار حبنا وتقديرنا للحيوانات الكبيرة والصغيرة على حد سواء".

تاريخ الاحتفال 

 بدأ الاحتفال بهذا اليوم من قبل عالم الحيوان هاينريش زيمرمان، الذي نظمه في قصر الرياضة ببرلين، وحضره أكثر من 5000 شخص، كما تم وضع المبادئ للحفاظ على الحيونات من الأنقراض بواسطة الجمعية الدولية لحقوق الحيوان بمناسبة الاجتماع الدولي لحقوق الحيوان.

لقد خصص ساعات لا حصر لها لتعزيز اليوم العالمي للحيوان وفي عام 1931 تمت الموافقة على اقتراحه للاحتفال رسميًا بيوم 4 أكتوبر باعتباره اليوم العالمي للحيوان وتم إصداره كقرار.

ولتوسيع نطاق الحدث بشكل أكبر في عام 2003، قدمت مؤسسة Naturewatch الخيرية لرعاية الحيوان ومقرها المملكة المتحدة، الموقع الإلكتروني لليوم العالمي للحيوان، تهدف هذه المبادرة إلى التواصل مع المزيد من الأشخاص وإشراكهم في القضية.

اليوم العالمي للحيوانات الوعي بأهمية الحيوانات منظمة رعاية الحيوان العالمية الموقع الإلكتروني للحيوان الاحتفال بحقوق الحيوان

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