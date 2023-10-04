الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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فن

موعد انتهاء محمد إمام من تصوير فيلم "اللعب مع العيال"

الفنان محمد إمام
الفنان محمد إمام

بدأ الفنان محمد إمام، منذ فترة طويلة، تصوير فيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، والذي يشاركه فيه البطولة كلٍ من أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وسافر المخرج شريف عرفة، رفقة عدد من أبطال العمل إلى عدد من محافظات مصر للتصوير فيها، وكان على رأسها مدينة الغردقة.

ويعمل أبطال وصنّاع العمل تحت إشراف المخرج الكبير شريف عرفة، للانتهاء من تصوير الفيلم، وعلم "الدستور" من مصادر مطلعة أنه من المقرر انتهاء التصوير في يوم 17 أكتوبر من الشهر الجاري، ليبدأ المخرج شريف عرفة العمل على مونتاج الفيلم، وغيرها من الأمور النهائية حتى يطرح الفيلم في دور العرض السينمائية، في موسم عيد الفطر المقبل.

قصة فيلم اللعب مع العيال لمحمد إمام

وسيكون فيلم "اللعب مع العيال" كوميديًا، حيث تجسد الفنانة أسماء جلال شخصية فتاة بدوية، ويجسد باسم سمرة شخصية رئيس عصابة من البدو، ومساعده هو الفنان محمود السيسي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وبيومى فؤاد ومحمد محمود ومصطفى غريب ومحمود السيسى وويزو، ومن تأليف شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين وإخراج شريف عرفة.

أفلام ينتظر محمد إمام عرضها

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد إمام ينتظر عرض عدد من الأعمال السينمائية، أولها فيلم «أبونسب»، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي.

فيما ينتظر عرض فيلم "شمس الزناتي- البداية"، والذي يعد الجزء الأول لفيلم "شمس الزناتي"، الذي عرض في التسعينات للفنان عادل إمام، والفيلم من سيناريو حوار محمد الدباح، وشخصيات مجدي هداية وإخراج عمرو سلامة.

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