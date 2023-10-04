الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الفيفا تدرس إنهاء الحظر الشامل المفروض على روسيا في مباريات كرة القدم الدولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت سكاي نيوز في نسختها الانجليزية، نقلا عن مصادرها إن الفيفا تدرس إنهاء الحظر الشامل المفروض على روسيا عن ممارسة كرة القدم الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن القرار قد يتم اتخاذه خلال اجتماع لمجلس الفيفا في وقت لاحق اليوم للسماح للفرق الروسية باللعب في كأس العالم تحت 17 عامًا إذا تأهلت.

حظر روسيا 

وقالت سكاي نيوز: تم فرض الحظر منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث قال الفيفا وقتها إنه "يتضامن بشكل كامل مع جميع الأشخاص المتضررين في أوكرانيا".

لكن الفيفا الآن يتطلع إلى تخفيف العقوبة بناءً على الطريقة التي خفف بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي موقفه تجاه روسيا.

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الاتحاد الأوروبي ينهي الحظر

حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إنهاء الحظر الكامل على تنافس الفرق الدولية الروسية للسماح لهم بالمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية تحت 17 عامًا في الأسابيع المقبلة - ولكن بدون الزي الوطني أو العلم أو النشيد الوطني.

وتتأهل الفرق الأوروبية لكأس العالم تحت 17 عامًا بناءً على أدائها في أحداث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القارية، لذا فإن الفيفا ينظر إلى بطولة أوروبا تحت 17 عامًا باعتبارها تصفيات فعلية للمستوى العالمي، وهو ما يوفر منطقًا لهم للعودة إلى روسيا.

وقد يأتي قرار الفيفا متأخرا للغاية بالنسبة لكأس العالم تحت 17 عاما للرجال المقررة في نوفمبر المقبل، لكن روسيا قد تتأهل لبطولة السيدات العام المقبل.

 وقالت سكاي نيوز: لكن قرار رفع الحظر الكامل عن الفرق الروسية خلق انقسامات في أوروبا، حيث هددت إنجلترا بمقاطعة المباريات، ودعت أوكرانيا القارة إلى دعم معارضتها، على الرغم من ذلك، يشير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل خاص إلى أن الحكومة الأوكرانية تسمح الآن لرياضيها بالتنافس ضد الروس الذين يتنافسون كمحايدين.

ولا يزال يُسمح لروسيا بخوض مباريات ودية دولية منذ فبراير 2022، لكن تم منعها من المشاركة في البطولات والمسابقات المؤهلة، مما منعها من محاولة الوصول إلى كأس العالم للرجال 2022 وحدث 2023 للسيدات.

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