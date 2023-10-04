"القاهرة الإخبارية": روسيا وأمريكا تجريان اختبارات لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ

تجري روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، اختبارات واسعة النطاق لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".



وستدوي صفارات الإنذار وينقطع البث التلفزيوني والإذاعي لبث معلومات أمنية في روسيا.

فحص واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام على مستوى المناطق

وقالت وزارة حالات الطوارئ: "سيجرى فحص واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام على مستوى المناطق والبلديات في جميع أنحاء روسيا".



وأضافت: "نظام الإنذار مصمم لإرسال إشارة إلى السكان في الوقت المناسب في حال وجود تهديد أو حالة طوارئ طبيعية أو من صنع الإنسان"، وسيبدأ الاختبار الساعة 10:43 صباحًا بالتوقيت المحلي ويستمر لمدة دقيقة واحدة.



وأوضحت وزارة الطوارئ، أنه عندما تسمع صوت صفارة إنذار، عليك التزام الهدوء وألا تُصاب بالذعر، وأن تشغل التلفزيون على أي قناة أو إذاعة متاحة للجمهور، وتنصت إلى الرسالة الإعلامية.



كما ستُجري الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أيضًا اختبارًا واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام عبر الهواتف المحمولة ومحطات التلفزيون والإذاعة.