الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الدفاع الروسية": إسقاط 31 مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود وبريانسك وكورسك

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط 31 مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود وبريانسك وكورسك، كما أحبطت روسيا محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

 

وقالت الدفاع الروسية: "في ليلة 4 أكتوبر، تم إحباط محاولات لنظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

 

إسقاط 31 مسيرة أوكرانية في مقاطعات بيلغورود

وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 31 مسيرة أوكرانية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك جنوب غربي البلاد".

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق الأراضي الروسية، من قبل مجموعة إنزال كانت متجهة نحو منطقة تراخنكوت شمال غرب شبه جزيرة القرم، باستخدام زورق عسكري سريع، و3 دراجات مائية.

الدفاع الروسية ​​وزارة الدفاع الروسية​​ إسقاط 31 مسيرة أوكرانية بيلجورود بيلجورود الروسية بريانسك مقاطعة بريانسك

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