الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل سقط من الطابق الخامس بالهرم

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه بسبب سقوطه من الطابق الخامس  بمنطقة الهرم، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه خلال عمله في تشطيب شقة، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن عامل اختل توازنه أثناء تشطيب شقة بالطابق الخامس، مما أسفر عن سقوطه وإصابته بكسور ونزيف فارق إثرها الحياة. 

 تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عامل الطابق الخامس منطقة الهرم تحريات رجال المباحث مديرية أمن الجيزة

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