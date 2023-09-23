السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص سقط من عقار فى ميت عقبة

شخص سقط
شخص سقط

أصيب شخص سقط من أعلى عقار بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصًا سقط من عقار، مما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته بالإضافة إلى شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

منطقة ميت عقبة العجوزة مديرية أمن الجيزة سقط من عقار ملابسات الحادث رجال المباحث

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