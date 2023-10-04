الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة خلال حرب أكتوبر، وذلك بالتزامن مع الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

شهد مراسم وضع الإكليل كلا من اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، ورجال الدين، وممثلي الشباب، والمرأة، وذوي الإعاقة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

وبدأت المراسم بعزف فرقة الموسيقى العسكرية، أعقبه قيام المحافظ بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري تخليدا لذكرى الشهداء، ثم عزفت موسيقى الشرطة "سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعًا عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم، واختتمت المراسم بعزف السلام الجمهوري، ثم قام محافظ الإقليم ومدير الأمن والمستشار العسكري بتحية الحضور جميعا وتقديم التهنئة لهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

على جانب آخر وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، باصطحاب بعض الحالات إلى مقر التأمين الصحي، ومديرية القوي العاملة، ومديرية الصحة لحل شكواهم وتلبية مطالبهم بصفة عاجلة، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع، حيث التقى المحافظ بمكتبه العديد من المواطنين لبحث مطالبهم والاستماع إلى شكواهم، بحضور الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

كما التقى السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 213 مواطن.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات للتعجيل بإجراء عمليات جراحية، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات أخرى خاصة بذوي الإعاقة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة أسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا إلى إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم.

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الذكرى 50 لانتصارات لانتصارات أكتوبر المجيدة محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى مدير امن سوهاج النصب التذكاري لشهداء وضع الإكليل بعزف فرقة الموسيقى العسكرية سلام الشهيد

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