كشف طبي على 1843 حالة خلال قافلة ضمن "حياة كريمة" بقرية بني حسن في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 27 و28 سبتمبر الجاري بقرية بني حسن الأشراف بمركز المنيا، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بعدد من التخصصات المختلفة جاءت ما بين (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك)، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1843 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، منها 317 حالة جراحة، و444 حالة أطفال و290 باطنة 73 نساء و94 أسنان و182 جلدية، و46 تنظيم أسرة و65 رمد و140 أنف وأذن و192 مسالك، الى جانب انه تم عمل 92 تحاليل مختلفة و8 حالة اشعة سينية و109 كشف مبكر للضغط والسكر، و5 حالات خلع أسنان، وتحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 123 مترددا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

يذكر ان مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد أعلنت عن تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية في قرية النصر6 بمركز العدوة شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 2 و3 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها ( الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، لافتًا إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

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