توقيع الكشف على 1989 شخصًا خلال قافلة ضمن "حياة كريمة" بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.



تفاصيل القافلة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري بقرية 7 بمركز المنيا، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 1989 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 415 حالة جراحة، 474 حالة أطفال، 280 باطنة، 81 نساء ، 55 تنظيم الأسرة، 90 أسنان، 259 رمد، 206 جلدية، 129 أنف وأذن، بالإضافة الى إجراء 173 تحليلا ً متنوعاً، و11 حالات أشعة سينية و 97 كشف مبكر للضغط والسكر، و 6 حالات خلع أسنان، وتحويل 9 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 149 مترددا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

تواصل القوافل الطبية بقرى حياة كريمة في مغاغة

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد سبق وأعلنتت عن تنظيم ، قافلة طبية مجانية بقرية قفادة بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 25و26 سبتمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة - الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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