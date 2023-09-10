الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بقرية نزلة طحا في المنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدءًا من غدٍ الإثنين قافلة طبية علاجية مجانية في قرية نزلة طحا التابعة لـ مركز سمالوط شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 11و12من شهر سبتمبر الجارى، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وأعلنت مديرية الصحة توقيع الكشف الطبي على 1903 حالة خلال القافلة الطبية المجانبة التي نظمتها بقرية بني قمجر التابعة لمركز المنيا علي مدار يومي 6 و7 سبتمبر الجاري ضمن مبادرة حياة كريمة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي علي 1903 حالة مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء فحوصات وأشعة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات، لافتًا إلى أنه تم توقيع الكشف على 339 حالة جراحة و457 حالة أطفال باطنة و69 نساء و74 أسنان و283 جلدية و37 تنظيم أسرة و220 رمد و157 أنف وأذن وإجراء 121 تحليل مختلف و4 حالات موجات صوتية و8 أشعة سينية و106 كشف مبكر للضغط والسكر و22 حالة تحويل للمستشفي لإستكمال العلاج وإجراء جراحة خلع أسنان لـ 5 حالات.

صحة المنيا قافلة طبية مجانية قرية نزلة طحا بمركز سمالوط ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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