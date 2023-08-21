الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا" تنفذ 2360 ندوة للتثقيف الصحي و133 لقاء جماهيريا يوليو الماضي

ندوات تثقيف صحي ولقاءات
ندوات تثقيف صحي ولقاءات جماهيرية لصحة المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى قيام إدارة الثقافة الصحية، بتنفيذ 2360 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي، و133 لقاء جماهيريا، على مدار شهر يوليو الماضي، عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية، أنه تم تنفيذ 2172 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، و188 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى تنظيم 133 لقاء جماهيريا، موضحا أن عدد الحضور بالندوات بلغ 43 ألف و727 منهم 13360 من الرجال، و28021 من السيدات و2346 من الأطفال، مؤكدا أن الندوات ركزت على التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية، والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.

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صحة المنيا تنفيذ 2360 ندوة تثقيف صحي 133 لقاء جماهيري الدكتور ولاء الدين أحمد مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بمديرية الصحة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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