الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية الشراينة بالمنيا.. غدًا

قافلة طبية لأهالي
قافلة طبية لأهالي قرية الشراينة بسمالوط لصحة

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية الشراينة بمركز سمالوط شمال المحافظة على مدار يومين، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

تخصصات القافلة

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن"، لافتًا إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

فحص 13 ألف حالة

وفي قتٍ سابق، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي المجاني على 13 ألفًا و623 حالة، بقرى مراكز المحافظة على مدار شهر أغسطس الماضي، مؤكدًا استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوصول للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم  تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى المحافظة، خلال شهر أغسطس الماضي، شملت قرى (قرية تندة، وبني روح بمركز ملوي وقرية البهنسا، وقرية سيوة بمركز بني مزار، وقرية مرزوق وقرية هوارة بمركز مطاي، وقرية الجهاد بمركز العدوة، و قرية تانوف بمركز ديرمواس).

وأشار إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 13 ألفًا و623 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات، حيث تم إجراء 950 تحليلًا مختلفًا و28 حالة موجات صوتية، و42 حالة أشعة سينية، و644 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل للمستشفى 231 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 962 مترددًا.

صحة المنيا قافلة طبية مجانية مبادرة حياة كريمة قرية الشراينة بسمالوط الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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