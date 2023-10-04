الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علي مهران لـ"الصحة" وحازم عمر رئيساً لـ"الخارجية" بمجلس الشيوخ

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان  بمجلس  الشيوخ لدور الانعقاد الرابع  من الفصل التشريعي الأول عن فوز النائب الدكتور علي مهران برئاسة اللجنة،  كما فاز الدكتور حسين خضير بمنصب وكيل اللجنة،  والدكتور عمرو حجاب  بمنصب وكيل اللجنة،  والدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور بمنصب أمين سر اللجنة.

ووجه رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الشكر لأعضاء اللجنه لتجديد الثقه فيه رئيسا للجنه للمرة الثانية علي التوالي وقال اشكر زملائي علي تزكيتي رئيسا للجنه بدور  الانعقاد الرابع وهو شرف عظيم.

وجدد الدكتور على مهران العهد مع أعضاء اللجنة، قائلا اجدد معكم علي ان تكون إدارة اللجنه بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي تسهم في بناء جمهوريتنا الجديدة التي ارسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية


وأوضح النائب علي مهران  ، أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية كما ستستكمل مناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من السادة النواب والمتعلقة بمشاكل الصحة، على مستوى الجمهورية  بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير الصحة ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية  بمجلس الشيوخ، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عن فوز النائب  حازم عمر، برئاستها، وكل من النائبين عفت السادات وسماء سليمان بمقعدي الوكالة، والنائبة عايدة نصيف بأمانة السر.

ودعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

وكان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه إلى رئيس المجلس، وذلك خلال نصف ساعة.

وأعلن المجلس قواعد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس.

ويأتي ذلك بعد أن تم دعوة الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس والتي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمن يرغب تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الرابع.

مجلس الشيوخ دور الانعقاد الرابع الفصل التشريعي لجنة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجان النوعية

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