الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة: وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ مسن بلا مأوى.. والحجار يحيي احتفالية "50 سنة عبور"

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم الأربعاء ما بين أخبار فنية وأخرى أجتماعية ورياضية.

وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز أخبار الظهيرة. 

وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ مسن بلا مأوى بالقاهرة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بجوار عمارات الأوقاف بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد، وذلك بسبب غرغرينا بالقدم، نتيجة إصابته بمرض السكري وتلوث جروح القدم، الأمر الذي يعرض حياة المواطن للخطر حال استمراره بالشارع.

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افتتاح ملتقى توظيف للشباب لتوفير 9900 فرصة عمل بالإسكندرية 

أعلنت وزارة العمل في بيانٍ لها اليوم، عن تفاصيل افتتاح ملتقى توظيف للشباب نظمته مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، وبحضور اللواء خالد جمعة، سكرتير عام المحافظة، والذي شارك فيه 33 شركة لتوفير 9900 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

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موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من المسابقة.

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علي الحجار يحيي احتفالية "50 سنة عبور" على مسرح السامر.. اليوم

يحيي النجم علي الحجار، اليوم الأربعاء، حفلا ضخما، بعنوان "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

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