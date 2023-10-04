فتح باب الترشح.. الأوراق والشروط اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس، باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميًا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، عدا اليوم الأخير.

شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية 2024

ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.

- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

- ألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

- أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

ينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه يجب أن يرفق بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية عند تقديمه المستندات الآتية:

- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي).

- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.

- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شان الكسب غير المشروع وتعديلاته.

- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

-إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو كان قد رد إليه اعتباره).

- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين.

- بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة.

- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح.

- وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

- لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه، بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من التوكيل.