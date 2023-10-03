بالزغاريد.. مواطنات تدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أطلقت عدد من المواطنات الزغاريد فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة في ختام مؤتمر “حكاية وطن” والذي عقد لمدة ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين دعمهم لترشيحه وخوضه الانتخابات ليتولى المسؤولية ويكمل ما بدأه في فترة جديدة.

وقالت إحدى المواطنات: نؤيد الرئيس من أجل الاستقرار ومبايعة من أجل الحفاظ على وطننا ومن أجل استكمال مشاريعه القومية لنكمل معه المسير إلى نهاية الطريق.

من جانبه قال أحد المواطنين: أدعم ترشح الرئيس سائلا الله أن يسدد خطاه وأن ييسر له أموره في خدمة وطنه وشعبه.

وقال الرئيس السيسي، إنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة، مضيفًا خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن":"هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي".

وقاطعه الحضور بهتافات: "قول يا ريس.. قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس"، وقال الرئيس كلمته: " عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وذكر: "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".

ودعا الرئيس السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.