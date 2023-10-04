الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن يهنئ المصريين بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. ويجدد دعمه للرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مضيفا أن هذه الذكرى التي ستظل خالدة في أذهان كل المصريين، والتي أثبتت للعالم مدى الترابط بين أبناء الشعب وقواته المسلحة حتى تحقق النصر العظيم، وبدأت مصر في طريقها نحو بناء الدولة الجديدة.

ونحن نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر تعيش مصر مرحلة فاصلة في عمر الوطن، حيث تشهد الفترة المقبلة إجراء أحد أهم الاستحقاقات الدستورية وهي الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات التفاصيل الكاملة لها، وسط أجواء ديمقراطية وحالة من الزخم الشعبي.

حرب أكتوبر

حماة الوطن يؤكد أن حرب أكتوبر لم تكن معركة عسكرية انتصر فيها الجيش المصري وحرر الوطن من الاحتلال، وإنما كانت ملحمة وطنية شهدت تضافر كافة القوى على هدف واحد وهو بناء مصر ونهضتها، والانطلاق في بناء دولة استطاعت الصمود في مواجهة كافة التحديات خلال الفترة الماضية.

وبعد مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، تشهد مصر مرحلة جديدة من التنمية والبناء والانطلاق بخطى ثابتة للوصول إلى الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حقق إنجازات لم يسبق لها مثيل منذ توليه مقاليد الحكم.

الشعب المصري

وفي هذه المناسبة الخالدة، يجدد حزب حماة الوطن، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، استجابة للشعب المصري الذي تسابق لتحرير توكيلات تأييده في الاستحقاق الدستوري، فضلا عن إصرار نواب الشعب على التوقيع على نماذج تزكية ترشحه.

حماة الوطن، وهو من أوائل الأحزاب المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يؤكد استمرار الدعم والمساندة لاستكمال نهضة مصر الحقيقية، وبناء الدولة التي يحلم بها كل مصري.

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كاتب صحفى: إسرائيل تحاول تغيير الحقائق عن حرب أكتوبر وتزييفها

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