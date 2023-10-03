الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: إسرائيل تحاول تغيير الحقائق عن حرب أكتوبر وتزييفها

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن مصر طوال عمرها الدولة المستهدفة والمهددة وستظل، لأنها دولة محورية في منطقة هامة من العالم، مؤكدًا أن فكرة صناعة الأكاذيب متوارثة، وقديمًا كان يرسلون جواسيس تخرب في الدولة وبدأت توضع كنظرية حقيقية في  الحرب العالمية الثانية

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن إسرائيل بسبب الإمدادات التي تلقتها وهي في سيناء، لم تكن تتوقع ذلك وكانت تتوقع وجود مقاومة، مشيرًا إلى أنه في حادث رأس العش، والمدمرة إيلات وجدت أن فكرة المقاومة قائمة.

كتاب إسرائيل كله فبركة وكتبه جاسوس إسرائيلي

وتابع أن إسرائيل نشرت كتاب "تحطمت الطائرات عند الفجر"، وهو كله فبركة وكتبه جاسوس إسرائيلي، مؤكدًا أن الخطير في الموضوع أن هذا الكتاب حتى يومنا هذا ما زال يُطبع ويُوزع في مصر والدول العربية.

وأشار إلى أنه بعد حرب أكتوبر ما تقوم به إسرائيل هو الكذب والتزييف لتداري فشلها، وبالآلة الإعلامية الإسرائيلية استطاعت أن تعكس النتيجة وبدأت في تحويل الحقائق. 

الكاتب الصحفى إسرائيل التزييف حرب اكتوبر تحويل الحقائق

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