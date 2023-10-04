الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نقابة المعلمين في ألمانيا تنفي حظر الهواتف المحمولة بالمدارس

ارشيفية
ارشيفية

استبعدت نقابة المعلمين في ألمانيا فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، مثل الذي تعتزم الحكومة البريطانية فرضه.

وقال رئيس النقابة شتيفان دول لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا": "لا يمكن تطبيق حظر شامل على الهواتف المحمولة لجميع الفئات العمرية وفي قطاع المدارس بأكمله.

ووفقا لموقع إلكتروني للحكومة البريطانية، تنص توجيهات جديدة من وزارة التعليم على أنه سوف يتم حظر استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي، بما في ذلك فترات الراحة بين الحصص.

وأكدت وزيرة التعليم البريطانية، جيليان كيجان، أن الهدف من الحظر منع التشوش والاضطراب والتنمر، ومن المرجح أن يستغرق إقرار تنظيم قانوني بعض الوقت، لذلك سوف يتم تبني التوجيهات أولا.

وأوضح دول، علينا أن نفكر بعناية ما هي الفئة العمرية التي نسمح لها وبماذا نسمح لها"، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من التفكير إذا كان يتم استخدام الأجهزة اللوحية في البيئة التعليمية.

وأضاف أنه يوافق على أن احتمالية التشوش بسبب الهواتف المحمولة مرتفعة، ولكنه أكد أن هناك الكثير من عوامل التشوش في هذا العصر التناظري أيضا.

وأشار إلى أنه يتعين على الجميع التفكير سويا بشأن كيفية التعامل مع الأجهزة الرقمية في المدرسة.

وقال: الحظر الشامل سوف يؤدي فقط للتحايل وتعرض الطلاب الصغار للإساءة.

وتابع، أن حظر الهواتف المحمولة لن يساعد بصورة كبيرة في مكافحة التنمر الرقمي.

 

txt

فاينانشيال تايمز: غضب كبير فى ألمانيا من سياسات ميركل بشأن الغاز الروسى

حظر الهواتف المحمولة في المدارس

وفي وقت سابق، حذر رئيس نقابة للمعلمين من أن خطط تطبيق حظر شامل على استخدام الطلاب للهواتف المحمولة في المدارس بأنحاء انجلترا" غير قابل للتنفيذ.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن تقارير أشارت إلى أنه سوف يتم إبلاغ مديري المدارس بأنه يتعين عليهم منع الطلاب من استخدام الهواتف خلال اليوم الدراسي وفق التوجيهات الحكومية.

ويشار إلى أنه في انجلترا، يقرر حاليًا كل مدير مدرسة سياسته بشأن الهواتف المحمولة، وما إذا كان يجب حظرها.

وتتوقع الكثير من المدارس بالفعل أن يضع الطلاب هواتفهم في خزانتهم لدى وصولهم المدرسة، في حين سوف تسمح مدارس أخرى للطلاب الإبقاء على هواتفهم في حقائبهم.

وقال الدكتور باتريك روش، الأمين العام لنقابة "إن أيه أس يو دبليو تي" للتدريب" إنه إذا طبقت الحكومة حظرا شاملًا غير قابل للتنفيذ، سوف يفاقم هذا من أزمة السلوك ولا يحسنها.

وقد خلص أحدث استطلاع للنقابة بشأن السلوك إلى أن أكبر مخاوف المدرسين هى  الاساءة اللفظية والبدنية.

 

رئيس النقابة شتيفان دول الهواتف المحمولة حظر جيليان كيجان وزيرة التعليم البريطاني لاضطراب

مواد متعلقة

قوة الدولار تطفئ بريق "الأصفر".. تراجع أسعار الذهب إلى 1864.60 دولار

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

سياسي عراقي يكشف سيناريوهات انتهاء أزمة خور عبد الله

مسؤول ليبي لـ"الدستور": ملف إعمار درنة يتطلب حكومة بديلة وإنهاء الانقسام السياسي

السفارة الألمانية تكرم الصحفيين الحاصلين على جائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي

تداعيات كارثة "دانيال".. كيف ساهمت مصر فى دعم ليبيا؟

وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون سبل تفعيل التعاون الثلاثى

ماذا يعنى تقسيم الرئيس قيس سعيد تونس لـ 5 أقاليم؟

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

السيرة الذاتية للمستشار حازم بدوي رئيس "الوطنية للانتخابات"

سيد عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال50 لنصر أكتوبر

"كاف" يعلن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل