"القاهرة الإخبارية": الحكومة البريطانية تستبعد التخفيضات الضريبية رغم تفاقم الركود (فيديو)

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لندن، إن الحكومة البريطانية تستبعد حدوث تخفيضات ضريبية رغم تفاقم الركود في البلاد.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الغالبية العظمى من الشباب في بريطانيا كانوا مع قرار البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الشباب البريطاني هم أكثر من عانوا على مستوى حرية التنقل وحقوق وفرص التعليم والإقامة والعمل في الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "الطبقات الفقيرة والمتوسطة أيضًا من أكثر المتضررين على مستوى تبعات بريكست الاقتصادية" مشيرًا إلى أن المحافظين عندما سوقوا لبريكست قالوا إنه السبيل الوحيد أمام بريطانيا لإنقاذ اقتصادها وإعادة السيطرة على حدودها كمواجهة الهجرة وإعادة السيطرة الكاملة على سيادتها.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: بريطانيا تعاني من أزمة شديدة ووضع اقتصادي هو الأسوأ منذ عقود

وأكد أنه بعد مرور سنوات على تطبيق البريكست الاقتصاد البريطاني يعاني من أزمة شديدة ووضع اقتصادي هو الأسوأ منذ عقود، بالإضافة إلى تعقيد ملف الهجرة.

كما أوضح أنه لا يمكن إغفال الجانب السياسي فنحن على بعد عام من الانتخابات المقبلة وبناء عليه فإن المعارضة البريطانية وحزب العمال على سبيل المثال التقى منذ أيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا وناقشا ملف البريكست.

وتابع: "العمال لا يطرحون فكرة العودة إلى الاتحاد الأوروبي بل يؤكدون عدم العودة إلى السوق المشترك والنظام الجمركي الموحد، لكنهم يطالبون بضرورة مراجعة كل ملف البريكست ومناقشة جميع البنود".