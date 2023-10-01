الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فاينانشيال تايمز: غضب كبير فى ألمانيا من سياسات ميركل بشأن الغاز الروسى

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

في خضم أزمة الطاقة الكبيرة التي تعيش فيها ألمانيا جراء اعتمادها على الغاز الروسي، اتهم العديد من المسئولين الألمان، المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بأنها سبب اعتماد ألمانيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي، وذلك بحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

اتهامات قوية لميركل بالتسبب في أزمة الطاقة

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لأنجيلا ميركل، لارس هندريك رولر لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن سياسات ميركل جعلت ألمانيا تعتمد بشكل مفرط على الغاز الروسي، وكان ينبغي للبلاد، بعد فوات الأوان، أن تفعل المزيد لتنويع إمداداتها من الطاقة.

وقال لارس هندريك رولر لصحيفة فاينانشيال تايمز "لو كنا نعرف آنذاك ما نعرفه الآن، لكنا بالطبع تصرفنا بشكل مختلف".

ولكنه قال في نفس السياق إن صادرات الطاقة الروسية الوفيرة والرخيصة قدمت دفعة هائلة للاقتصاد الألماني، وساعدت في ضمان نمو لعشر سنوات متتالية، وقال: "لقد ساعدنا في تحقيق معدلات نمو قوية دفعت ثمن أشياء لم نكن لنحصل عليها لولا ذلك، لمدة 10 إلى 15 سنة، وهي أشياء لم تكن ممكنة لولا ذلك".

وأصر رولر أيضًا على أن ميركل، التي شغلت منصب المستشارة من عام 2005 إلى عام 2021، ليس لديها خيار سوى الرهان بشكل كبير على الغاز الروسي بعد أن قررت التخلص التدريجي من الطاقة النووية.

 وقال: "يمكنك الجدال حول ما إذا كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لكنه كان محل إجماع في المجتمع في ذلك الوقت".

وقال إن معارضة تكسير احتياطيات ألمانيا المحلية من الغاز غير التقليدي، وبناء محطات استيراد للغاز الطبيعي المسال، أدت إلى إغلاق البدائل المحتملة للهيدروكربونات الروسية، والتي كانت على أي حال أرخص بكثير من الإمدادات من أماكن مثل قطر.

 وتابع: لقد أثبتت موسكو أيضًا أنها شريك موثوق في مجال الطاقة على مدى عدة عقود من الزمن، حيث كان غازها يتدفق "طوال فترة الحرب الباردة"، وأضاف: "لكن النتيجة هي أننا أصبحنا، في النهاية، معتمدين بشكل كبير على الغاز الروسي، وهذه حقيقة".

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الاعتماد الألماني على الغاز الروسي 

وقالت الصحيفة البريطانية إن ميركل واجهت انتقادات متزايدة منذ تركها منصبها لأنها سمحت لألمانيا بالاعتماد بشكل كبير على الطاقة الروسية، حتى بعد أن أصبح من الواضح أن الكرملين مستعد لاستخدام صادراته من النفط والغاز كسلاح جيوسياسي.

وبحلول الوقت الذي شنت فيه روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، كانت تمثل 55% من واردات ألمانيا من الغاز.

وقد ركزت الكثير من الانتقادات على دعم المستشارة السابقة منذ فترة طويلة لخط نورد ستريم 2، وهو خط أنابيب تحت بحر البلطيق، والذي كان من شأنه أن يزيد بشكل كبير من حجم الغاز المتدفق مباشرة من روسيا إلى ألمانيا، متجاوزًا أوكرانيا.

ويقول منتقدون إن المشروع، الذي استمر بناؤه حتى بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، كان سيسمح لموسكو بتشديد قبضتها على أسواق الطاقة الأوروبية. 

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16 عامًا من سياسات الطاقة الفاشلة

وقالت الصحيفة إنه في خطاب أصبح الآن مشهورًا في البوندستاج في سبتمبر الماضي، اتهم روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الأخضر، حزب ميركل الديمقراطي المسيحي بارتكاب "16 عامًا من سياسات الطاقة الفاشلة" التي اضطر التحالف إلى "تنظيفها" في غضون أشهر.

لكن رولر قال إن حكومة ميركل كانت ستواجه صعوبات في بناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتنويع إمدادات الطاقة في ألمانيا "بالنظر إلى السياق السياسي في ذلك الوقت".

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