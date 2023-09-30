السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أفريكان بيزنس: مصر لها مستقبل واعد بإنتاج الطاقة والربط مع اليونان فرصة لأوروبا

الكهرباء
الكهرباء

قال موقع "أفريكان بيزنس" الإفريقي إن مشروع  الربط الكهربائي بين مصر واليونان يعتبر فرصة عظيمة للقارة الأوروبية، واعتبر مصر دولة تتمتع بظروف أفضل بكثير من معظم دول أوروبا لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية.

توفير الكهرباء من شمال إفريقيا إلى أوروبا

وقال التقرير إن مصر تخطط لتصدير الطاقة الشمسية تحت سطح البحر إلى أوروبا، وتابعت: يعد مشروع الربط الكهربائي المقترح بين مصر واليونان واحدًا من عدة مخططات تهدف إلى توفير الكهرباء من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

وأضاف الموقع الإفريقي: لقد أكدت الحكومة المصرية مجددًا خططها لإطلاق كابل كهرباء تحت البحر مع اليونان، لتمكين الكهرباء من منشآت الطاقة الشمسية المصرية لتزويد البلاد وسوق الطاقة الأوروبية الأوسع بالكهرباء.

حيث التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره اليوناني في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، لإجراء مناقشات حول الربط الكهربائي GREGY.

وتقود هذه الخطط مجموعة كوبلوزوس، وهي تكتل يوناني، وشركة إنفينيتي باور– وهي مشروع مشترك بين شركة مصدر للطاقة المتجددة ومقرها الإمارات العربية المتحدة وشركة إنفينيتي المصرية.

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المشروع فرصة عظيمة لأوروبا 

وقال الموقع: سيكون الرابط قادرًا على نقل 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المولدة من شركة Infinity Power إلى اليونان عبر كابل طاقة تحت البحر يبلغ طوله حوالي 1400 كيلومتر.

 وقال كارلوس توريس، رئيس أبحاث أسواق الغاز والطاقة في شركة ريستاد إنيرجي الاستشارية، إن المشروع "يوفر فرصة عظيمة" لأوروبا، مشيرًا إلى أن القارة تفعل حاليًا "كل ما هو ممكن" لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

مصر تتمتع بظروف أفضل بكثير من معظم دول أوروبا لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية

وأشار إلى أن "مصر تتمتع بظروف أفضل بكثير من معظم دول أوروبا لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية"، وقال: في الواقع، أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2020 أن مصر ودولًا أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتباهى بأكبر إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، في حين أن دول شمال أوروبا لديها من بين أقل الظروف المواتية للطاقة الشمسية.

وأضاف "توريس": أتوقع أن مستقبل مصر في مجال الطاقة سيكون جيدًا جدًا، وسيعود بالنفع أيضًا على المواطنين، وسوف تستطيع تلبية الإمدادات المحلية مع تصدير الطاقة أيضًا.

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وقال التقرير: يعد الرابط البيني GREGY أحد المخططات العديدة المصممة لربط شمال إفريقيا بأوروبا. ويوجد بالفعل كابلان بحريان ينقلان الكهرباء بين المغرب وإسبانيا. وهناك العديد من المشاريع الأخرى في مراحل التخطيط، بما في ذلك عدد من المخططات لتزويد الطاقة من تونس إلى إيطاليا.

سيكون الرابط الداخلي GREGY أطول من أي خط نقل تحت سطح البحر قيد التشغيل حاليًا، وسيكون طوله ضعف طول صاحب الرقم القياسي الحالي، وهو الرابط الذي اكتمل مؤخرًا بين الدنمارك وبريطانيا.

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