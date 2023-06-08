الرئيس السيسى: الشركات المصرية لديها خبرات وقدرات بمقاييس عالمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر ركزت على قطاع البنية التحيتة، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مؤكدا تكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له بانطلاق فعاليات قمة "كوميسا" الـ22 في زامبيا، أن سد جوليوس نيريري في تنزانيا نموذج للقدرة على تحقيق التنمية إذا توافرت الإرادة المشتركة.

وتابع: "هذا السد يعد فخرًا لقارتنا، إذ شيد بأياد مصرية وتنزانية ويولد طاقة كهربائية تقدر بـ2.5 جيجاوات"، مشددًا على أن الشركات المصرية المنفذة، أثبتت أن لديها خبرات وقدرات بمقاييس عالمية تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية، وهي الخبرات التي تتطلع مصر لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة.