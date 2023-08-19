الرئيس السيسي: نسير بشكل جيد فى الربط الكهربائي ونتعاون مع اليونان وإيطاليا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسير بشكل جيد في مسألة الربط الكهربائي مع اليونان، وإيطاليا، منوهًا أن مصر بها محطة غاز مسال في إدكو ومريوط، وكل الغاز الموجود عندنا يتم تصديره للدول التي تحتاجه في الشمال.

أضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه مع طلاب الأكاديمية العسكرية: "لو فيه فرصة نتعاون أكتر من كده هنتعاون، والهيدروجين الأخضر هو الفرصة الموجودة دلوقتي، وإحنا عندنا أراضي واسعة جدًا وممكن تولد طاقة شمسية وطاقة رياح، والطاقة الخضراء بيتم توليد الهيدروجين بها ثم يتم نقله إلى أوروبا أو الدول المحتاجة لهذه الطاقة، وهذا هو المستقبل اللي ممكن مصر تحط اسمها فيه، وإحنا ماشيين في المجال ده بشكل كويس".