العاصفة إلياس تضرب اليونان قرب مدينة فولوس وتغلق الطرق المؤدية للميناء

ضربت العاصفة إلياس اليونان، قرب مدينة فولوس وأغرقت الطرق قرب الميناء، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

الأمطار تسقط على ثاني أكبر جزيرة يونانية

هطلت أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة /إلياس/ على أجزاء من شمال إيفيا، ثانى أكبر جزيرة فى اليونان وتقع شرق العاصمة أثينا، حيث دمرت حرائق الغابات الهائلة أكثر من 50 ألف هكتار من الغابات فى عام 2021.



وفى قرية روفيس الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، غمرت المياه أكثر من 40 منزلا نتيجة فيضان ضفتى النهر الذى يتدفق عبر القرية.