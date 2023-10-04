58 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، من ضبط 58 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بتوفير كل السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

تنفيذ حملات تفتيشية

من جهته، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 58 مخالفة منها 53 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين "إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات"، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 5 مخالفات "عدم الإعلان عن الأسعار- عدم وجود شهادات صحية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية بمراكز المحافظة التسع بالتنسيق مع الإدارات التموينية في هذه المراكز.

وتتم هذه الحملات التفتيشية يوميًا على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة بكل أحياء المدن والقرى التابعة؛ لضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مرتكبيها وذلك بعد العمل على استقرار الأسواق.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا