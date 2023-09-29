الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ضبط 60 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 60 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتوفير السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

ضبط 60 مخالفة

من جهته، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 60 مخالفة منها 54 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - مخالفات أخرى)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات (ذبح خارج السلخانة -عدم وجود شهادات صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة، لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وفرض الانضباط التمويني على الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكل أحياء المدن والقرى التابعة.

تموين المنيا ضبط 60 مخالفة تموينية حملات تفتيشية علي الأسواق والمخابز الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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