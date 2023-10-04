الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الوطنية للإعلام" تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

حسين زين
حسين زين

هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى المحفورة في قلوب المصريين والعرب، والتي سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية تاريخًا مجيدًا حين استردوا الأرض والكرامة ببسالة ستظل تذكرها صفحات التاريخ بفخرٍ وعزةٍ.

كما تقدم حسين زين، بخالص التهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم الحصن والسند القوي للوطن الذين يبذلون دمائهم الذكية  للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها.

استكمال مسيرة التنمية

وأضاف زين، أنه بمرور خمسين عامًا على  انتصارات أكتوبر، سيظل  جيل أكتوبر ملهمًا للأجيال المقبلة نتعلم منه أسمى معاني التضحية والفداء من أجل الحفاظ على الوطن وصون كرامته والإصرار على النصر في كل المجالات والتغلب على أصعب التحديات واثقين في الله وفي قدرتنا وعزمنا لاستكمال مسيرة التنمية بوطن يتمتع  بالأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد حسين زين، أن ما نشهده من إنجازات في شتى المجالات بمختلف ربوع الوطن لخير دليل على السير في المسار والدرب الصحيح نحو جمهورية جديدة قوية تلبي طموحات وآمال شعب مصر العظيم الذي سيجني وينعم بثمار تلك الإنجازات والتنمية. 

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام الوطنية للإعلام احتفالات أكتوبر ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

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