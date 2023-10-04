الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزها القاهرة.. مديريات التربية والتعليم فى المحافظات تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

صورة من الاحتفالات
صورة من الاحتفالات

تحتفل المدارس على مستوى الجمهورية بأنتصارات أكتوبر، أقامت العديد من المديريات التعليمية على  أنشطة فنية ومججسمات عن ملحمة النصر، حيث تختتم “تعليم القاهرة” أسبوعها الأول فى احتفالاتها بمناسبة مرور خمسين عامًا على نصر أكتوبر، الذكرى العظيمة التى ستظل محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال على مر العصور.

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وقدم الطلبة من خلال البرامج الإذاعية قصص الشهداء وسرد بطولاتهم وتضحياتهم لكى يحيا الوطن، كذلك ترديد الأغانى الوطنية التى تبث الحماس والأمل فى نفوس الجميع.

وقال أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إن يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم أيام مصر فى التاريخ ، فهو لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا، بل كان مثالًا على تكاتف الشعب وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض، مؤكدًا أهمية رفع الوعي الثقافي والعسكرى لدى الطلبة وتنمية الولاء والإنتماء وتعريفهم قصص الشهداء وأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته.

وعقدت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد الندوة الأولى من سلسلة الندوات التى تحمل عنوان (صفحات من ملحمة العبور) بمدرسة الشهيد أحمد سامى الثانوية العسكرية.

جاء ذلك احتفالًا واحتفاءً باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد باستضافة البطل (إبراهيم سعودى) بطل الكتيبة ١٣٣ صاعقة، وبطل معركة أبو عطوة أثناء حرب أكتوبر، بحضور العقيد محمد عفيفى مساعد المستشار العسكري للمحافظة.

تحدث البطل عن فترة حرب الاستنزاف وكيف تم فيها الإعداد الجيد لحرب أكتوبر، مؤكدًا أن النصر لم يأتى من فراغ ولكنه كان نتاج فكر وعلم وشعبًا مؤازرًا ومتلاحمًا مع جيشه، كما تحدث عن معركة أبو عطوة التى شارك وزملاءه من أبطال وشهداء الكتيبة ١٣٣ صاعقة فيها أثناء الثغرة، حيث تم تكليف هذه المجموعة يوم ١٨ أكتوبر ٧٣ بالاستطلاع لمعرفة عدد الدبابات الإسرائيلية التى دخلت الدفرسوار، وروى كيف تعامل الأبطال مع قوات العدو، تلك المعركة التى ساهمت فى إيقاف تقدم القوات الإسرائيلية من خلال الثغرة.



 

50 سنة نصر أكتوبر نصر أكتور مديريات التربية والتعليم أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية لتغطية جميع نواتج التعلم المستهدفة نصر أكتوبر المجيد

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