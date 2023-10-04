الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس فى ذكرى نصر أكتوبر: نصلى ليحفظ الله مصرنا الغالية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان، اليوم الأربعاء: وإننا، في هذا اليوبيل الذهبي، نستدعي من الذاكرة مع جموع المصريين كيف تكاتف أبناء هذه الأمة من جيش وشعب، وواجهوا الأعداء لتحقيق النصر والرفعة، ونثق أن الروح التي تحلى بها أبطال هذا النصر الغالي هي الروح التي يتحلى بها المصريون اليوم، الذين يتكاتفون شعبًا وقيادة، للوصول إلى مستقبل يليق بمصر النصر والجمهورية الجديدة.

وتابع: نصلي ليحفظ الله مصرنا الغالية، ويثبت خطاها لمزيد من التقدم والازدهار.

وكان قد شارك قداسة البابا تواضروس الثاني في مراسم وضع أكاليل الزهور ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، مع كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقواتنا المسلحة الباسلة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

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