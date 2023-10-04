الأنبا فام يترأس حفل تخرج الدفعة الأولى من معهد الأنبا أنطونيوس

ترأس الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، حفل تخريج 31 خادمًا وخادمة من مركز أنبا أنطونيوس للدراسات الكنسية الذي تم افتتاحه في أكتوبر2021.

وكانت مدة الدراسة عامين والمواد المقررة 16مادة وهي (لاهوت روحى - عهد قديم - عهد جديد - لاهوت عقيدى - لاهوت مقارن -لاهوت طقسى - لاهوت دفاعى - لغة قبطية - ابائيات - شخصيات كتابية - تاريخ كنسى - قانون كنسى - مشورة وإرشاد كنسى - استحالة تحريف الكتاب - الحان وتسبحة - لماذا فى الكتاب المقدس)، ويقوم بالتدريس عددًا من الآباء الكهنة والأساتذة.

تفاصيل الحفل

حضر الحفل العديد من الآباء الكهنة الاجلاء وأساتذة المركز والخريجين وأسرهم وبعض من الخدام والخادمات المتقدمين للعام الدراسي الجديد ذلك بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالمنيا الجديدة.

بدء الحفل بصلاة الشكر ثم تسليم درع التخرج للدفعة الأولى للأنبا فام، وبعدها ألقى بعض الآباء الكهنة والخدام بعض الكلمات الرائعة والمفرحة عن المركز والخريجين وتعبهم طول العامين.

واختتم الحفل بكلمة الأنبا فام عن أهمية التعليم الكنسى والحفاظ على العقيدة الأثورذكسية، وبعدها تم تكريم أعضاء هيئة التدريس وتوزيع الشهادات على الخريجين.

وكانت قد نظمت إيبارشية شرق المنيا مؤتمر الشباب الثالث تحت عنوان "لِمَاذَا؟"، على مدار ثلاثة أيام من ٢٥ وحتى ٢٧ سبتمبر الماضي، في بيت سان مارك للمؤتمرات بمدينة العبور، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

استضاف المؤتمر أصحاب الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.