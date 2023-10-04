الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا فام يترأس حفل تخرج الدفعة الأولى من معهد الأنبا أنطونيوس

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، حفل تخريج 31 خادمًا وخادمة من مركز أنبا أنطونيوس للدراسات الكنسية الذي تم افتتاحه في أكتوبر2021.

 وكانت مدة الدراسة عامين والمواد المقررة 16مادة وهي (لاهوت روحى - عهد قديم - عهد جديد - لاهوت عقيدى - لاهوت مقارن -لاهوت طقسى - لاهوت دفاعى - لغة قبطية - ابائيات - شخصيات كتابية - تاريخ كنسى - قانون كنسى - مشورة وإرشاد كنسى - استحالة تحريف الكتاب - الحان وتسبحة - لماذا فى الكتاب المقدس)، ويقوم بالتدريس عددًا من الآباء الكهنة والأساتذة.

تفاصيل الحفل

حضر الحفل العديد من الآباء الكهنة الاجلاء وأساتذة المركز والخريجين وأسرهم وبعض من الخدام والخادمات المتقدمين للعام الدراسي الجديد ذلك بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالمنيا الجديدة.
بدء الحفل بصلاة الشكر ثم تسليم درع التخرج للدفعة الأولى للأنبا فام، وبعدها ألقى بعض الآباء الكهنة والخدام بعض الكلمات الرائعة والمفرحة عن المركز والخريجين وتعبهم طول العامين.

واختتم الحفل بكلمة الأنبا فام عن أهمية التعليم الكنسى والحفاظ على العقيدة الأثورذكسية، وبعدها تم تكريم أعضاء هيئة التدريس وتوزيع الشهادات على الخريجين.

وكانت قد نظمت إيبارشية شرق المنيا مؤتمر الشباب الثالث تحت عنوان "لِمَاذَا؟"، على مدار ثلاثة أيام من ٢٥ وحتى ٢٧ سبتمبر الماضي، في بيت سان مارك للمؤتمرات بمدينة العبور، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية. 
استضاف المؤتمر أصحاب الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.

الأنبا فام أسقف شرق المنيا حفل تخريج 31خادم انبا انطونيوس للدراسات الكنسية سقف شرق المنيا

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى رحيل الطوباوي خوسيه ماريا بوياتوس رويز

اليوم.. كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى القديس فرنسيس بورجيا الكاهن

القس أندريه زكى: مصر حققت نتائج ملموسة فى بناء دولة المواطنة

الرئيس العام للرهنبة الكرملية في العالم يعين مستشارين جدد للكرمل بمصر

جمعية الشباب الكاثوليكي تنظم مؤتمرا للشباب الجامعي والخريجين

القس رفعت فكرى: نثمن ونؤيد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد 2023

القس جرجس عوض: كيف لا يرشح نفسه مَن بنى مصر الحديثة؟

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى محلات الصاغة

الإطاحة بمكارثى تضع مساعدات أمريكا لأوكرانيا "على المحك"

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

عاجل.. كأس مصر والشامبيونزليج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال