الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكاية وطن.. "العدل" تحل مشكلة الزحام فى الشهر العقارى بسيارات متنقلة وخدمات إلكترونية

الشهر العقارى
الشهر العقارى

كشف كتاب حكاية وطن عن حجم الإنجازات التي حققتها وزارة العدل خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات.

وتضمنت خطة "العدل" في التحول الرقمي إطلاق خدمة مصر الرقمية، فتم إطلاق الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني في يوليو 2020 وذلك في 27 محافظة تباعًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتيح 27 خدمة توثيق و6 خدمات شهر عقاري، وبلغ إجمالي الطلبات المكتملة على مصر الرقمية 795921 طلبًا.

خدمات المحمول 

تم إطلاق الخدمة في يوليو 2020 في 27 محافظة تباعًا، حيث يمكن من خلالها حجز موعد وتحديد أقرب مكتب أو فرع توثيق وبيان الكثافة بها.

وبلغت عدد مرات تحميل التطبيق من يوليو 2020 (1982630) مرة، بإجمالي عدد الحجوزات من يوليو 2020 (3555049).

كما تم إطلاق موقع مصلحة الشهر العقاري في عام 2017 ويتيح خدمات الشهر العقاري والتوثيق والترجمة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي يتيح 17 خدمة الكترونية وبلغ إجمالي عدد الزوار منذ انشاء الموقع 35142042 زائرًا.

خدمة التوثيق المتنقل

 تم توزيع 66 سيارة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المعاملات التي تم إجراؤها بالسيارة المتنقلة 295369 معاملة.

كتاب حكاية وطن وزارة العدل الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة العدالة خدمة مصر الرقمية أرغب في عمل توكيل

مواد متعلقة

"حكاية وطن".. العدل تنجح في انتهاء حالة تكدس الدعاوى وتحقيق زيادة في معدلات الفصل

حكاية وطن.. "العدل" تطلق مشروعى "تحويل الصوت لنص" و"الشهادات عن بُعد"

"حكاية وطن".. "العدل" تواكب التحول الرقمى بمشروعى إقامة الدعوى وتجديد الحبس عن بعد

حكاية وطن.. ميكنة العمل الإدارى فى 274 محكمة وإقامة الدعوى المدنية عن بعد

"حكاية وطن".. "العدل" ترفع كفاءة 84% من مقار المحاكم على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

طعنات ذبحية وحروق بالجسم.. تفاصيل مقتل "دنيا" على يد زوجها بالقليوبية

افتتاح سلسلة مطاعم وفنادق يملكها في مصر.. دي نيرو: "أتطلع لرؤيتكم هناك"

غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل