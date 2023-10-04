حكاية وطن.. "العدل" تحل مشكلة الزحام فى الشهر العقارى بسيارات متنقلة وخدمات إلكترونية

كشف كتاب حكاية وطن عن حجم الإنجازات التي حققتها وزارة العدل خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات.

وتضمنت خطة "العدل" في التحول الرقمي إطلاق خدمة مصر الرقمية، فتم إطلاق الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني في يوليو 2020 وذلك في 27 محافظة تباعًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتيح 27 خدمة توثيق و6 خدمات شهر عقاري، وبلغ إجمالي الطلبات المكتملة على مصر الرقمية 795921 طلبًا.

خدمات المحمول

تم إطلاق الخدمة في يوليو 2020 في 27 محافظة تباعًا، حيث يمكن من خلالها حجز موعد وتحديد أقرب مكتب أو فرع توثيق وبيان الكثافة بها.

وبلغت عدد مرات تحميل التطبيق من يوليو 2020 (1982630) مرة، بإجمالي عدد الحجوزات من يوليو 2020 (3555049).

كما تم إطلاق موقع مصلحة الشهر العقاري في عام 2017 ويتيح خدمات الشهر العقاري والتوثيق والترجمة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي يتيح 17 خدمة الكترونية وبلغ إجمالي عدد الزوار منذ انشاء الموقع 35142042 زائرًا.

خدمة التوثيق المتنقل

تم توزيع 66 سيارة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المعاملات التي تم إجراؤها بالسيارة المتنقلة 295369 معاملة.